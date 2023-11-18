Türkleri gururlandıracağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya maçı öncesinde yaptığı açıklamada Türk halkını mutlu edecek bir oyun sergilemek istediklerini söyledi: "Bir hazırlık maçı olacak. Almanya Avrupa şampiyonasını kazanabilecek ülkelerden bir tanesi. Böyle bir maça çıkabilmek ve istediğimiz performansı verebilmek için güzel bir test maçı olacak. Sonrasında Galler maçımız var. Burada çok fazla Türk vatandaşı yaşıyor. Türkleri gururlandırmak ve onore etmek istiyoruz. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi olabilir. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz. Yusuf Yazıcı da fiziksel ve teknik olarak komple bir oyuncu. Onu da burada görmek istedim."