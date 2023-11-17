Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Neler hissettiğini anlıyorum"

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Neler hissettiğini anlıyorum"

18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 18:23 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 18:48
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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "Neler hissettiğini anlıyorum"

A Milli Futbol Takımı'mız 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi EURO 2024'te son maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bu basın toplantısını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI:

"TAMAMAN İYİLEŞTİM"

Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz."

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"DUYGULARIMIZI BASTIRDIĞIMIZ DÖNEMDEYİZ"

"Her şey yolunda. Biraz soğuk sadece ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz.

DİRİ BİR ARDA GÜLER'İ YAKIN ZAMANDA MİLLİ TAKIMDA GÖREBİLİR MİYİZ?

Vincenzo Montella: "İnşallah görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor.

"TARAFTARIMIZI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Vincenzo Montella: "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. EURO tara2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz.

"YUSUF YAZICI DİĞERLERİNE NAZARAN DAHA YÖNLÜ"

"Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın şse nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım.

"ONA GÖRE BİR HAZIRLIKLA ORAYA GİDECEĞİZ"

"Milli takımdaki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz.

"NELER HİSSETTĞİNİ ANLIYORUM"

"İnşallah Arda Güler'i kısa süre içinde takımda görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor."

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