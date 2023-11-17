Haberler A Milli Futbol Takımı Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. İşte A Milli Takım'ın, Almanya maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:38
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Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, özel maçta 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

Milliler, bu maçın ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son müsabakasında deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

22. RANDEVU

A Milliler, bugüne kadar Almanya ile 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 14 kez de mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

İki ülke arasındaki son karşılaşma 7 Ekim 2020 tarihinde Köln şehrinde bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı ve müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

MİLLİLERİN 621. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Almanya mücadelesiyle tarihindeki 621. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 340'ı resmi, 280'i özel olmak üzere toplamda 620 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 241 galibiyet kazandı.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

Ay-yıldızlılar, 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 847 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

MONTELLA 3. MAÇINDA

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Hırvatistan ile Letonya oynanan maçları kazanarak, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası biletini aldı. Montella, Almanya maçıyla birlikte millilerle 3. karşılaşmasına çıkacak.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

2023 YILINDA 8 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 7'si resmi, 1'i de özel maç olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Letonya'yı, Konya'da 4-0'lık skorla yendi.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

BARTOSZ FRANKOWSKI DÜDÜK ÇALACAK

Almanya ile Türkiye arasındaki müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak. Müsabakada Pawel Raczkowski VAR, Krzysztof Jakubik ise AVAR olarak görev yapacak.

Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

İşte Türkiye'nin Almanya maçı muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım.

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