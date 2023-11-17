Montella'dan sürpriz tercih! İşte Milli Takım'ın Almanya maçı 11'i

22. RANDEVU

A Milliler, bugüne kadar Almanya ile 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 14 kez de mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi.