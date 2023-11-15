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Zirvede kalacağız

Almanya maçının önemli test olacağını belirten Kaan Ayhan, Galler sınavıyla ilgili, “EURO 2024’e katılmayı garantiledik artık hedefimiz lider gitmek” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Zirvede kalacağız

A Milli Takım'ın Almanya ve Galler'le oynayacağı maçlar öncesi Kaan Ayhan iddialı konuştu. Almanya maçının test için önemli olduğunu belirten Kaan, "Benim ve bazı arkadaşlarım için özel olacak. Deplasmanda gibi hissetmeyeceğiz. Turnuvada da iyi işler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZANMAYA GİDECEĞİZ

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediklerini hatırlatan Kaan, yeni hedefin lider gitmek olduğunu söyledi. Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galler maçına kazanmak için gideceğiz. Almanya'da düzenlenecek turnuvaya grubu 1. bitirerek katılmak istiyoruz. Takım olarak yeni hedefimizi belirledik."

YOLCULUK YARIN

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü ise Cardiff'te EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, yarın 16.00'da Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket edecek.

MONTELLA'DAN İKİ FARKLI İDMAN!

Almanya maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, dün takımı iki grup halinde çalıştırdı. İkiye ayrılan ay-yıldızlı oyuncular, farklı zaman dilimlerinde iki idman gerçekleştirdi.

YUSUF'TAN MUTLUSU YOK

Yusuf Yazıcı, yaklaşık 1.5 yıllık aranın ardından A Milli Takım'a çağrılmıştı. Son olarak 24 Mart 2022'de Portekiz karşısında oynayan 26 yaşındaki yıldız, Almanya maçıyla formaya kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

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Kaan Ayhan: Almanya maçı özel olacak
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