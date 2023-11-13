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Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:10
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Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Almanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncı henüz bilinmiyor. Yayıncı kuruluş belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

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