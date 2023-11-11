Montella etkisi

A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da Almanya'yla deplasmanda oynayacağı özel maç ile 21 Kasım'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Galler müsabakasının aday kadrosu açıklandı. A Milli Futbol Takımımız'a 5 oyuncu gönderen Fenerbahçe bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ve Trabzonspor ise 4'er futbolcuyla sarı-lacivertli ekibi takip etti. Vincenzo Montella, eski kulübü Adana Demirspor'dan da 3 oyuncuyu aday kadroya çağırdı.

EN SON 2021'DE DAVET EDİLDİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası vizesini alan Vincenzo Montella, tercihleriyle dikkat çekti. İtalyan teknik adam, bir süredir milli formadan uzak kalan Yusuf Yazıcı ve Berat Özdemir'i aday kadroya çağırdı. 39 kez milli olan Lille forması giyen Yusuf, son maçına 24 Mart 2022'de Portekiz karşısında çıkmıştı. Trabzonspor'da yeniden çıkış yakalayan ve daha önce 3 kez milli formayı giyen Berat ise 16 Kasım 2021'de Karadağ maçında oynadı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers),

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Yusuf Yazıcı (Lille)