"Önce hayal sonra çalışma"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Madrid'de açıklamalarda bulundu ve her şeyin hayal etmekle başladığını vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: "İlk önce çalışacağız sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Ve bizim uygun olacağımız seviyeyi sahadaki oyunumuz gösterecek. O yüzden herhangi bir limit koymak gerekmiyor. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Yani hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de olmaz. NE kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir. Ben büyük hayaller kurmaya, çok fazla çalışmaya ve sonrasında (her şeyimi veremedim) düşüncesiyle pişmanlık duymamaya alışık biriyim. Başlangıçta bazı şüphelerim, endişelerim vardı. Çünkü farklı bir iş. Ama bu işi seviyorum. Dinamik, sürekli güncelleme gerektiren bir iş. Tüm maçları izlemeye çalışıyorum. Bu benim sevdiğim bir şey. Kendi hızımı buluyorum."