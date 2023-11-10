Haberler A Milli Futbol Takımı "Önce hayal sonra çalışma"

"Önce hayal sonra çalışma"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Ne kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Önce hayal sonra çalışma"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Madrid'de açıklamalarda bulundu ve her şeyin hayal etmekle başladığını vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: "İlk önce çalışacağız sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Ve bizim uygun olacağımız seviyeyi sahadaki oyunumuz gösterecek. O yüzden herhangi bir limit koymak gerekmiyor. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Yani hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de olmaz. NE kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir. Ben büyük hayaller kurmaya, çok fazla çalışmaya ve sonrasında (her şeyimi veremedim) düşüncesiyle pişmanlık duymamaya alışık biriyim. Başlangıçta bazı şüphelerim, endişelerim vardı. Çünkü farklı bir iş. Ama bu işi seviyorum. Dinamik, sürekli güncelleme gerektiren bir iş. Tüm maçları izlemeye çalışıyorum. Bu benim sevdiğim bir şey. Kendi hızımı buluyorum."

DİĞER
Armut dibine düşermiş! Selçuk Yöntem'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Beyaz Saray açıkladı! Soykırıma 4 saatlik mola!
F.Bahçe Bulgaristan'da kaybetti!
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'nın başarı şifresi çalışmak ve inanmak!
Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..."
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ongun tutanakları yayınlandı Ongun tutanakları yayınlandı 06:28
Oynamadan (!) kaptı Oynamadan (!) kaptı 06:25
Kartal özür diledi Kartal özür diledi 06:23
Livakovic’e tepki Livakovic’e tepki 06:22
Yusuf Ayçiçek sürprizi Yusuf Ayçiçek sürprizi 06:20
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat! 06:17
Daha Eski
Fenerbahçe cepten yedi Fenerbahçe cepten yedi 06:16
A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! A. Madrid, Simeone ile sözleşme uzattı! 01:32
Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! Luis Diaz'ın babasından beklenen haber geldi! 01:32
Potanın Perileri farklı kazandı! Potanın Perileri farklı kazandı! 01:32
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat oldu! 01:32
R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! R. Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı! 01:32