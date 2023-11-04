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Vincenzo Montella: Bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'ne katıldı. İtalyan teknik adam, "Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 17:09
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Vincenzo Montella: Bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ay-yıldızlı ekibe yeni fırsatlar vereceğini söyledi.

"Biz'in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonaya 8 ay kaldığını hatırlatan Montella, "Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum. Turnuvaya 8 ay var, şimdiden bir şey söyleyemem. Bizim görevimiz düzenli olarak her şeyi takip etmek. Her futbolcumuzun birer birer kendi değerinden bağımsız olarak o anki form durumu etkili olacak. Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur." diye konuştu.

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Montella, "Türkiye'de son derece kayda değer statlar buldum. Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Kültür açısından çok benzeyen ve belki de en zengin iki ülke. Güney İtalya'yla yaşam tarzı da benziyor. Futbola birlikte yön verme fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüp takımlarıyla milli takım arasındaki farkı anlatan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Milli takımda, milli bir kültür ve dil etrafında birleşiyorsunuz. Kulüplerde farklı kültürlerden, milliyetlerden gelenler olabiliyor. Milli takımda daha kolay duygu yakalayabilirsiniz. Zaman kısıtlı olsa da bunu başarmak mümkün. Kısa bir süre içinde o takım ruhunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımda herkes bir araya geliyor ve aynı dili konuşuyor. Aralarında bir dostluk olduğu zaman işler fark ediyor. Bütün topluluklar için geçerli bu. O dostluğun kurulması, takımı bir aile gibi görmek, futbolcular arasında belli bir paylaşım olması son derece değerli. Milli takımda böyle bir dostluk var, bu da çok önemli."

Göreve başladıktan kısa bir süre sonran alınan Hırvatistan galibiyetine değinen Vincenzo Montella, "Kısa süremiz vardı, çok çalıştık, odaklandık. Eksiklerin neler olduğunu konuştuk. Büyük bir empati içinde çalıştık. Futbolcular da bazı şeyleri yapmamız gerektiği konusunda ikna oldular. Birlikte o yola girince o süreci yönetmek kolay oldu." şeklinde konuştu.

Karar alırken takımın önceliğini göz önünde bulundurduğunu söyleyen Montella, "Empati, bir takım içinde çok önemli ve öğrenilen bir şey değil. Liderin her bileşeni iyi okuması gerekiyor. İhtiyaçlar birbirinden farklı olabilir. Ben doğrudan iletişimi tercih ediyorum. Kolay olmayan kararlar almam gerektiğini biliyorum. Bazen risk alarak tercihlerde bulunuyorum. Bu seçimler inandığınız zaman ve takım için alındığında doğru kararlar oluyor." dedi.

6 Şubat depremi sonrasında yaptığı yardımla ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "80'li yıllarda Napoli'de büyük bir deprem olmuştu. Anne-babamın arabası yoktu, ben de açıkta yattım. O anlar zihnimde canlandı ve süreç doğal gelişti. 'En iyisini nasıl yaparım' diye bir dernek ortaya çıkarıp fon toplamaya çalıştık. Buna devam da etmek istiyorum. Yüreğimin derinliklerinden hayata geçirdiğimi garanti edebilirim. O anki ruh halim buydu. Hala bu kişilerin bir kısmıyla irtibat halindeyim." ifadelerini kullandı.

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