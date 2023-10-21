En güzel gol

A Milli Takım'ın Letonya'yı 4-0 yendiği maçta Yunus Akgün, Cenk Özkaçar'ın ortasında meşin yuvarlağı harika kontrol edip, sert bir vole vurmuştu. Güzel futbolunu, muhteşem golle süsleyen genç yıldızın golü ödüllendirildi. UEFA en çok oyu alanın Yunus Akgün'ün golü olduğunu açıkladı. "Haftanın golü" seçildi. 23 yaşındaki futbolcu Mudryk, Shaqiri, Mitrovic'i sollamış oldu.

KİLİDİ KIRMIŞTI

Yunus Akgün, Letonya karşısında bir gol atmış ancak ofsayta takılmıştı. Attığı ikinci golle rakibin direncini kıran genç yıldız, UEFA'nın da kendisini ödüllendirmesiyle sevincini katladı. Yunus'un golüyle açılan Milliler ardından rakip ağları 3 defa daha sarsmıştı. 4-0'lık Letonya galibiyetiyle birlikte EURO 2024 vizesi almıştık. Vincenzo Montella, Yunus'a turnuva kadrosuna da seçmeyi düşünüyor.