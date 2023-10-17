Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller...

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller...

A Milli Futbol Takım'ımız elemelerdeki 7. maçında karşılaştığı Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, kura çekimi öncesi hangi durum ya da durumlarda 1. torbada yer alıp avantaj elde edebiliriz? Yanıtı haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:34 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:04
Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında A Millilerimiz, Letonya'yı 4-0'la geçip puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Ve Milliler, bu farklı sonuçla da gruptan çıkmayı garanti altına almıştı.

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e tarihinde 6. kez katılacak olan A Milli Futbol Takımı'mız daha önce 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katılmıştı.

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Şimdi gözler Almanya'da... 2024 Avrupa Şampiyonası'nın grup kuraları 2 Aralık'ta Hamburg kentinde çekilecek.

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Peki, hangi durumda 1. torbada yer alacağız? Alamazsak ne ya da neler olacak? İşte ihtimaller...

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Grupta oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Türkiye şu an 1. torbada...

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Galler, Ermenistan deplasmanında kazanamazsa veya 21 Kasım'da Galler'e deplasmanda yenilmezsek, grubu lider kapatacağız.

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Öteki ihtimallerde ise 2. olacağız ve kurada 1. torbada yer alma şansımız olmayacak.

Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? işte o ihtimaller...

Diğer ülkelerin de maçları tamamlandıktan sonra puanlara bakılarak 2, 3 veya 4. torbadan da kuralara katılma ihtimalimiz bulunuyor.

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