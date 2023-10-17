Bizleri mutlu ettiniz

Türkiye'nin Letonya'yı 4-0 yenip EURO 2024 vizesi alması herkesi sevince boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mücadele sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak tebriklerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve oyuncularla görüştü. Erdoğan, herkesi tek tek kutladı. Başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

RİZELİ BARIŞ BEN

Barış Alper Yılmaz, telefonda kendisini tanıtırken "Barış ben. Barış Alper. Rizeli" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrisini kutladı. Cenk Tosun da "Az kalsın hattrick yapacaktım" ifadelerini kullandı.