Haberler A Milli Futbol Takımı İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemeleri kapsamında karşılaştığı Letonya'yı 4-0 yendi ve turnuvaya katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlıların şimdiki hedefi ise grup liderliği. Peki, A Milli Takım grubunu lider tamamlarsa ne olacak? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:36
İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

A Milli Takım, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında Letonya ile karşılaştı.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Rakibini 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Almanya biletini aldı.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Ay yıldızlılar, son maçında Galler ile berabere kalsa dahi grubunu lider tamamlayacak.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Milliler, grubunu lider bitirirse EURO 2024 kura çekiminde daha üst torbada yer alacak ve daha avantajlı rakiplerle yarışacak.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

A Milli Takım'ın Galler'e kaybetmesi halinde ise üçlü averaj devreye girecek.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Türkiye Galler'e yenilirse, Hırvatistan ve Galler de kalan maçlarını kazanırsa üç takım da 16 puana gelecek.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Bu durumda üçlü averaj devreye girecek ve Galler birinci, Türkiye ise ikinci sırada Almanya'nın yolunu tutacak.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! "Arda Güler döndüğünde..."
CANLI TAKİP | Gazze'deki çocuk ölümleri Ukrayna'yı geçti! BM'den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella için flaş sözler! "Bunaldığımız 15 dakikadan sonra..."
O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum"
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
BARAJ DOLULUK ORANI 16 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte lider bitirirsek olacaklar! Büyük avantaj... İşte lider bitirirsek olacaklar! Büyük avantaj... 09:35
Montella için flaş sözler! "Bunaldığımız 15 dakikadan sonra..." Montella için flaş sözler! "Bunaldığımız 15 dakikadan sonra..." 09:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 09:07
O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum" O isme büyük övgü! "Kutlamak istiyorum" 08:39
Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..." Maç sonu çarpıcı sözler! "Tek eksik..." 08:24
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Daha Eski
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik! 01:18