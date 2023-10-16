İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

A Milli Takım, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında Letonya ile karşılaştı.
A Milli Takım, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında Letonya ile karşılaştı.
Rakibini 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Almanya biletini aldı.
Ay yıldızlılar, son maçında Galler ile berabere kalsa dahi grubunu lider tamamlayacak.
Milliler, grubunu lider bitirirse EURO 2024 kura çekiminde daha üst torbada yer alacak ve daha avantajlı rakiplerle yarışacak.
A Milli Takım'ın Galler'e kaybetmesi halinde ise üçlü averaj devreye girecek.
Türkiye Galler'e yenilirse, Hırvatistan ve Galler de kalan maçlarını kazanırsa üç takım da 16 puana gelecek.
Bu durumda üçlü averaj devreye girecek ve Galler birinci, Türkiye ise ikinci sırada Almanya'nın yolunu tutacak.
Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.