Haberler A Milli Futbol Takımı Büyükekşi: Rehavet yok

Büyükekşi: Rehavet yok

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Büyükekşi, "EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Büyükekşi: Rehavet yok
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Büyükekşi, "EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür" dedi.
DİĞER
Özge Ulusoy cezayı adaletsiz buldu hukuk savaşına devam edecek! ‘O yalancı şahitleri yakacağım’
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye'yi örnek alsa savaşlar olmazdı
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım EURO 2024'te!
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi?
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18