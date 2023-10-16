Büyükekşi: Rehavet yok

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Büyükekşi, "EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür" dedi.
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Büyükekşi, "EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür" dedi.