Bekle bizi Almanya

Başardık... Kenetlenen A Milli Takımımız bir kez daha tarih yazdı. Kırmızı-beyazlı ekibimiz dün akşam Letonya'yı 4-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı. Milliler, 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. Aslında D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz için işler iyi başlamadı. Ancak Stefan Kuntz-Vincenzo Montella değişikliğinin ardından milliler gerçek kimliğine kavuştu ve 6. kez finallerde yerini aldı. Önce Hırvatistan'ı mağlup ettik, ardından da 4 golle Letonya'yı geçtik ve Almanya'daki yer ini aldık.

KENDİ EVİMİZDEYMİŞ GİBİ OYNAYACAĞIZ

Dün akşam ilk gol Yunus'tan gelirken ikinci yarıda zam Oyuna sonradan giren Cenk Tosun 83'te millileri rahatlatan golü attı. Sahanın başarılı ismi Kerem farkı 3'e çıkardı ve Cenk uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-0.an zaman zorlansak da toparlanan milliler son dakikada adeta gol olup yağdı. Türkün gücünü dünyaya bir kez daha gösteren ay-yıldızlılar bir maç kala gruptan çıkmayı başardı. Formaliteye dönen son maçımızı 21 Kasım'da Galler'e karşı oynayacağız. Ardında da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da evimizde gibi oynayacağız ve yeni bir tarih yazacağız.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI

Milli takımın başarılı ismi Abdülkerim Bardakçı, Letonya karşısında da sık sık hücuma destek verdi. Tecrübeli futbolcu, 36. dakikada gole de yaklaştı. Bu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

KAHRAMAN UĞURCAN:

A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, Letonya karşısında alınan galibiyette çok önemli bir rol oynadı. Letonya'nın baskı kurduğu anda karşı karşıya bir pozisyonda kritik bir kurtarışa imza atan 27 yaşındaki kalecimiz, skoru tuttu ve ardından art arda bulduğumuz gollerle farka koştuk.

AÇILIŞ 14 HAZİRAN'DA

Katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde düzenlenecek. EURO 2024'e Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. Eleme grubundan çıkan takımlar için grup kuraları, 2 Aralık 2023 tarihinde çekilecek. Açılış maçı 14 Haziran 2024 tarihinde Münih'teki Allianz Arena'da olacak. Final ise 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

BİLETLET SATIŞTA

EURO 2024 için bilet satışları resmi olarak 3 Ekim 2023'de başladı. Bu, sipariş döneminin başı... Daha sonra başvurular arasından kimin hangi biletleri alacağını belirlemek için kura çekilecek. Satışa sunulan ve grup aşamasındaki maçlar için 30 Euro'dan başlayan fiyatlar final karşılaşması için 1000 euro'ya kadar çıkıyor.

3'LÜ AVERAJ İHTİMALİ

A Milli Takım'ın son maçında Galler'e yenilmesi ve üç takımın da grupları 16 puanla tamamlaması halinde Türkiye yine gruptan çıkmış olacak. Üçlü averaj durumunda; Türkiye ve Hırvatistan'dan toplamda 7 puan alan Galler ilk sırada, 6 puan alan Türkiye ikinci sırada, 4 puan alan Hırvatistan ise üçüncü sırada olacak.