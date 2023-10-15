Haberler A Milli Futbol Takımı Zeki Çelik: Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık!

Zeki Çelik: Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Bu maçın ardından A Milli Takım'da Zeki Çelik dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:16
Zeki Çelik: Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Bu maçın ardından A Milli Takım'da Zeki Çelik dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

İçeride eğleniyoruz. Tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık.

Almanya'da halkımızın karşısında maçlara çıkacağız. Onlar güzel maçlar ve güzel sonuçlar izlettirmek istiyoruz.

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