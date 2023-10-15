Haberler A Milli Futbol Takımı Uğurcan Çakır: Ülkemize armağan olsun!

Uğurcan Çakır: Ülkemize armağan olsun!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Maçın ardından file bekçisi Uğurcan Çakır konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:49
Uğurcan Çakır: Ülkemize armağan olsun!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Maçın ardından file bekçisi Uğurcan Çakır konuştu.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI:

İçeride horon var, her şey var. Hırvatistan maçı bize çok büyük özgüven sağladı. Hocanın dediklerini uygulamaya çalıştık ve kazandık. Herkese çok teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize armağan olsun.

Sezona istediğim gibi başlayamadım ama ekstra çalışmalarla toparladım. Burası çok onurlu bir yer. Oynamak veya oynamamak önemli değil. Oynayan zaten ülkesine yardım etmek istiyor. Takımıma yardım ettiysem ne mutlu. Ülkemize armağan olsun.

Vincenzo Montella istediklerini kısa sürede bize aktardı. Video analiz yaptık ve biraz da sahada çalıştık. Hocanın gelişi havayı yukarı çekti. Arkadaşlarım da dediklerini iyi şekilde uyguladı.

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