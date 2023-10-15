Türkiye Letonya maçı CANLI İZLE

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında kritik maçta Letonya ile karşı karşıya geliyor.

Konya'da oynanan mücadelede Vincenzo Montella'nın öğrencileri Letonya'yı mağlup etmesi halinde EURO 2024'e gitmeyi garantileyeceğiz.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Letonya maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE - LETONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ENEA JORGJI DÜDÜK ÇALIYOR

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetiyor. Jorgji'nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapıyor. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata. Mücadelede VAR'da Daniele Chiffii AVAR'da da Kreshnik Barjamaj yer alıyor.

LETONYA'YI YENERSEK GRUPTAN ÇIKIYORUZ

A Milliler bu maçla birlikte gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ay-yıldızlılar, Letonya'yı yenmesi durumunda puanını 16'ya çıkaracak ve diğer maçların sonuçlarına bakılmadan grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.