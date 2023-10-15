Haberler A Milli Futbol Takımı İlkini saymadılar daha güzelini attı! Yunus Akgün'den muhteşem vole golü

İlkini saymadılar daha güzelini attı! Yunus Akgün'den muhteşem vole golü

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. maçında konuk ettiği Letonya karşısında Yunus Akgün'ün ilk yarıda bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmamıştı. Yunus, maçın 58. dakikasında bu kez ilkini gölgede bırakacak bir vuruşla ağları havalandırdı. İşte o gol...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 23:18
İlkini saymadılar daha güzelini attı! Yunus Akgün'den muhteşem vole golü

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimiz karşılaşmanın 22. dakikasında Yunus Akgün'le golü buldu. Ancak gol, VAR incelemesine takılarak ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Yunus Akgün, bu kez maçın 58. dakikasında Cenk Özkacar'ın ortasında muhteşem bir vole ile topu ağlara gönderdi ve millilerimiz 1-0 öne geçti.

İŞTE O GOL

DİĞER
Türkiye Letonya maçı canlı izle LİNKİ | TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya milli maçı canlı yayın izle
ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız
Bu kez şans A Milli Takım'ın yanında! İşte o pozisyon...
Guardiola onayı verdi! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım EURO 2024'te!
Tosun Paşa'dan harika vuruş! İşte 2. gol
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan'dan kritik kurtarış! İşte o pozisyon Uğurcan'dan kritik kurtarış! İşte o pozisyon 23:17
CANLI | İşte Millilerin grubunda puan durumu CANLI | İşte Millilerin grubunda puan durumu 23:11
İlkini saymadılar daha güzelini attı! İşte o gol İlkini saymadılar daha güzelini attı! İşte o gol 23:07
Benzema'dan Filistin'e destek mesajı! Benzema'dan Filistin'e destek mesajı! 23:04
Galler - Hırvatistan | CANLI Galler - Hırvatistan | CANLI 22:50
Türkiye - Letonya | İlk 11'ler belli oldu! Türkiye - Letonya | İlk 11'ler belli oldu! 22:47
Daha Eski
Milliler direğe takıldı! İşte o pozisyon... Milliler direğe takıldı! İşte o pozisyon... 22:31
Millilerin golü iptal edildi! İşte o pozisyon Millilerin golü iptal edildi! İşte o pozisyon 22:14
Montella: Tehlikeli bir maç Montella: Tehlikeli bir maç 20:56
F.Bahçe Beko'dan 113 sayı! F.Bahçe Beko'dan 113 sayı! 20:41
Kartal'da Tudor sesleri! Yakın zamanda... Kartal'da Tudor sesleri! Yakın zamanda... 12:45
Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı Avukatı konuştu! Her şeyi bir bir anlattı 13:35