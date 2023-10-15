İlkini saymadılar daha güzelini attı! Yunus Akgün'den muhteşem vole golü

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimiz karşılaşmanın 22. dakikasında Yunus Akgün'le golü buldu. Ancak gol, VAR incelemesine takılarak ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Yunus Akgün, bu kez maçın 58. dakikasında Cenk Özkacar'ın ortasında muhteşem bir vole ile topu ağlara gönderdi ve millilerimiz 1-0 öne geçti.

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