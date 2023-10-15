Haberler A Milli Futbol Takımı Tosun Paşa'dan harika vuruş! İşte A Milli Takım'ın 2. golü

Tosun Paşa'dan harika vuruş! İşte A Milli Takım'ın 2. golü

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Letonya maçında Cenk Tosun, farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun, 83. dakikada kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. İşte o gol...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 23:50
Tosun Paşa'dan harika vuruş! İşte A Milli Takım'ın 2. golü

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı Konya'da ağırladı.

Ay-yıldızlılar, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında Yunus Akgün'le öne geçti.

Millilerimiz, 83. dakikada Samet Akaydin'in ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

İŞTE İKİNCİ GOL...

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