Tosun Paşa'dan harika vuruş! İşte A Milli Takım'ın 2. golü

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı Konya'da ağırladı.
Ay-yıldızlılar, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında Yunus Akgün'le öne geçti.
Millilerimiz, 83. dakikada Samet Akaydin'in ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.
İŞTE İKİNCİ GOL...
🇹🇷⚽GOOLL! CENK TOSUN!! OYUNA GİRDİ ATTI GOLÜNÜ!! BEKLE BİZİ ALMANYA BİZİM ÇOCUKLAR GELİYOR!!! pic.twitter.com/67QP1ocxxD— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023