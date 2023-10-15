A Milli Takım'ın genç yıldızı Yunus Akgün Letonya maçı sonrası konuştu! "Hayalini kuruyorduk"

A Milli Futbol Takımı, sahasında Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde 6'ncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Karşılaşmada ilk golümüzü atan Yunus Akgün karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"HAYALİNİ KURUYORDUK"

Letonya galibiyeti sonrası konuşan Yunus Akgün, "Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz. Müthiş bir öz güven aşıladı. Gördüğünüz gibi sahaya yansıyor. İnşallah daha da güzel işler yapacağız." dedi.