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A Milli Futbol Teknik Direktörü Montella: Tehlikeli maç

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız Letonya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 21:07
A Milli Futbol Teknik Direktörü Montella: Tehlikeli maç

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda A Milli Futbol Takımızı Konya'da Letonya ile karşı karşıya geliyor. Milli takımda teknik direktör Montella karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri;

Vincenzo Montella: "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Taraftarın coşkusunu gördük. Sıkıntı yaşarsak, bizi destekleyeceklerdir. Bu maç tehlikeli gibi duruyor. Ama biz istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun. Bir şekilde olacak bu iş." ifadelerini kullandı.

"YUNUS'A İHTİYACIMIZ VARDI"

Sahaya çıkardığı ilk 11 hakkında konuşan Montella, "Değişiklik yapma isteğim vardı. Yunus Akgün'ü ekledik ve İrfan Can Kahveci'yi dışarı aldık. İrfan geçen maç fiziksel olarak harika bir maç çıkardı. Bugün Yunus gibi farklı özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı." dedi.

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