Üçlü averajla öndeyiz

Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak. Galler sonraki maçında kaybeder ve Milli Takımımız, Letonya'dan 1 puan alırsa yine EURO 2024'e direkt olarak katılacağız.

KASIM'DA RAKİBİZ

A Milli Takım, gelecek ay Almanya ile özel maçta rakip olacak. 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, bu maçtan 3 gün sonra ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak. 21 Kasım Salı günü deplasmanda oynanacak maçın başlama saati de 22.45 olacak.