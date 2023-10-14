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Üçlü averajla öndeyiz

Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Üçlü averajla öndeyiz

Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak. Galler sonraki maçında kaybeder ve Milli Takımımız, Letonya'dan 1 puan alırsa yine EURO 2024'e direkt olarak katılacağız.

KASIM'DA RAKİBİZ

A Milli Takım, gelecek ay Almanya ile özel maçta rakip olacak. 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, bu maçtan 3 gün sonra ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak. 21 Kasım Salı günü deplasmanda oynanacak maçın başlama saati de 22.45 olacak.

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