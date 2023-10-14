Taktik deha Montella!

A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk maçta Hırvatistan'ı deviren Vincenzo Montella, tercihleriyle mücadeleye damga vurdu. Özellikle savunmada Samet Akaydın ve ileri uçta Barış Alper'i oynatması dikkat çeken İtalyan hocanın, taktik planı da başarılı oldu. Hızlı çıkışlarla etkili olmak isteyen ve maç öncesinde de Barış Alper'i bu sebeple tercih ettiğini belirten Montella'nın planı tıkır tıkır işledi. Oyunculara da büyük güven veren İtalyan teknik adam, son anlarda ise 2005 doğumlu Kenan Yıldız ve 2022 doğumlu Bertuğ Yıldırım'ı alarak cesur bir hamle yaptı. Adana Demirspor'da da bu yapıyla dikkat çeken Montella, ilk maçında gelecek adına oldukça olumlu sinyaller verdi.