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Önce Letonya sonra Almanya

Konya’nın ev sahipliği yapacağı maçta Letonya’yı konuk edecek Montella’nın öğrencilerinde tek hedef zafer... Ay-yıldızlılar 3 puan alırsa Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası biletini cebine koymayı garantileyecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Önce Letonya sonra Almanya

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek tarihi bir gece yaşadı. Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı harika futbolla göz dolduran ay-yıldızlılar artık gözünü Letonya maçına çevirdi. Milliler, yarın 21.45'te Konya'da oynayacağı maçtan da zaferle ayrılmayı hedefliyor. Grupta 13 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, kazanması halinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası biletini alacak.

DİĞER MAÇLARIN ÖNEMİ YOK

Letonya maçı öncesinde büyük avantaj yakalayan ayyıldızlılar, grupta diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakmadan Almanya'ya gidecek. Tarihinde daha önce 5 kez bu turnuvada mücadele eden ay-yıldızlılar, son olarak Covid nedeniyle 2021'de oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Organizasyonda en büyük başarısını 2008'de yarı final oynayarak yaşayan Türkiye, 1996, 2000 ve 2016'da da boy gösterdi. Montella'yla bir kez daha katılmak isteyen milliler, Letonya'yı yenerse bunu başaracak.

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