Haberler A Milli Futbol Takımı Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 elemelerinde yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Futbol Takımı, Letonya ile kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibini yendiği takdirde Almanya biletini alacak. Teknik direktör Montella'nın bir değişiklikle Letonya karşısına çıkması bekleniyor. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:59
Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

İlginizi çekebilir👉🏼 TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

GALİBİYET EURO 2024 BİLETİNİ GETİRECEK

Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

MERİH DEMİRAL TAKIMA DÖNÜYOR

A Milli Takım'da kart cezası sona eren Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek. Teknik direktör Montella'nın da Hırvatistan maçından farklı olarak Samet Akaydin'in yerine Merih'e forma vermesi bekleniyor.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Milli takımda sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

Doğan, A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.

Montella'dan sürpriz hamle! İşte Türkiye'nin Letonya maçı muhtemel 11'i

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, İrfan Can, Kerem, Barış Alper.

DİĞER
Çocuk yıldız Ataberk Mutlu koca delikanlı oldu! Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı "o tatlı çocuk sen misin?"
CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail'in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması!
Dursun Özbek dev geliri açıkladı! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Montella yorumu! "Kuntz'a göre önemli bir artısı var"
Ve UEFA açıkladı! EURO 2032 statları...
BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TTK sonuçları listesi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? 12:09
Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması! 11:39
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 11:38
Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması! Arabistan... 11:21
Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti Buruk transfer istedi! Timur harekete geçti 11:18
ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? ROMANYA ANDORRA maçı hangi kanalda? 11:13
Daha Eski
İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? 11:09
POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? 11:04
ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? 11:00
Montella'nın yerlileri Montella'nın yerlileri 00:17
Süre yetmedi Süre yetmedi 01:18
Giresun’da sakatlık şoku Giresun’da sakatlık şoku 01:19