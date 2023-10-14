A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında yarın Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar saat 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesinde son antrenmanını, maçın oynanacağı Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise Letonya maçının taktiği üzerinde duruldu.