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Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Takım, rakibini Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, milli yıldıza ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 07:59
Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - İSMAİL 3 KİŞİLİK GÖREV YAPTI

Dün gece Hırvatistan'ın Osijek şehrinde adeta nefesimiz kesildi. Öylesine önemli bir takım karşısında öyle kritik bir galibiyet aldık ki, gerçekten hem yeni hocamız Montella'yı hem de futbolcularımızı kutluyorum.

Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Maça kora kor başladık. Montella'nın taktik planı, agrasif takım presiyle rakibi 18'imize fazla getirmemek ve de kazandığımız toplarda onların öne çıkacak defans bloklarının arkasına atılacak toplarla gol aramaktı.

Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Bu plan 60 dakika beklenenin çok üstünde tuttu. Rakibe pozisyon verilmezken hem bir gol bulduk ilk yarıda hem de kaçırdığımız toplam 4 pozisyon var. Tabii ki son yarım saatte Hırvatistan hem tempoyu artırdı hem de baskı kurdu.

Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Biz mücadelemizi gene yapıyorduk ama artık öndeki oyuncularımızın değişiklikler de olsa çok fazla depar atmaktan yorgunluk belirtileri vardı. Son ana kadar bir hayli zorlanmamıza rağmen yine de net bir pozisyon vermeden karşılaşmayı noktaladık.

Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Dün gecenin en önemli özelliği çok uzun zaman sonra Milli Takımımız'daki müthiş hırs ve üst düzey yardımlaşmaydı. Örneğin Montella bana göre defans bloğunda Abdülkerim'le hiç oynamamış ve ciddi maç eksikliği olan Samet'i tercih etti. Samet de görevini beklenen de daha iyi yaptı.

Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Gelelim en önemli konuya; hiçbir futbolcu söyler misiniz bana üst düzey takımlar dahil 3 kişilik görev yapsın. İşte mükemmel bir İsmail Yüksek. Helal olsun! Büyük bir galibiyet değil, büyük bir zafer yaşadık.

Ömer Üründül Hırvatistan - Türkiye maçını yorumladı!

Ben yine gerekli uyarımı yapayım ki bir farkım olsun. Bizim kendi sahamızda beraberliği son dakikada kurtardığımız Ermenistan'ı bize de her zaman bela olan Letonya dün gece 45 dakika 10 kişi oynamasına rağmen 2-0 yendi. Aman dikkat!

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