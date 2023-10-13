Kutlamalar 3 gün sonra

A Milli Takımımız'da Hırvatistan zaferiyle siftah yapan Montella, esas kutlamaları Letonya maçı sonrasında yapacaklarını söyledi. "Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, iki stoperleri yetişemeyecek demiştim" diyen İtalyan hoca, "Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi. Hırvatistan, elemelerde evinde kaybetmemişte. Hırvatistan'da ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Herkes bir oldu ve bunu başara bildik" dedi.

2005 VE 2000'LİLERLE BİTİRDİK

Takım ruhuna vurgu yapan Montella şunları söyledi: Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım. İlk yarıda bir gol daha atabilirdik. Atamadığımız için yorucu oldu ama hepsiyle gurur duyuyorum. Takım ruhunu sahaya yansıttılar. Hepsi çok iyiydi. Samet uzun zamandır 90 dakika oynamıyor ama iyi performans gösterdi. Biz maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli bir adımdı.

LETONYA'YI YENERSEK EURO 2024'TEYİZ

Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve liderliği aldı. Letonya, sahasında Ermenistan'ı mağlup ederek ilk puanlarını aldı. Milli Takımımız, grubunda bir sonraki maçta Pazar günü sahasında Letonya ile karşılaşacak. Hırvatistan zaferiyle EURO 2024 için büyük avantaj yakaladık. Letonya maçını kazanırsak, kalan maçların sonuçlarına bakılmaksızın Almanya'nın yolunu tutacağız. Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak. Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takımımız, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024'e direkt katılacağız.

MÜTHİŞ SİFTAH

Milli Takımımız'a Hırvatistan'da zaferi getiren Barış Alper Yılmaz, müthiş bir siftah yaptı. 8. milli maçına çıkan 23 yaşındaki forvet, Euro 2024 yolunda ilk golünü böylesine kritik bir maçta attı. 30'da Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden ağları sarstı. Genç futbolcumuz, 54'te de Kerem'in pasında altı pasta vuruşunda topu dışarı gönderdi.

SKANDAL VAR'DAN DÖNDÜ

Hırvatistan zaferimiz az kalsın İngiliz hakem Anthony Taylor'a takılıyordu. Hırvatistan ataklarının sıklaştığı, kalemizi cansiperane savunduğumuz dakikalarda, 90'da kullanılan köşe vuruşunda Kaan Ayhan topu uzaklaştırırken, Hakan Çalhanoğlu'na çarpan topa hakem Taylor, eline çarptığını değerlendirip penaltı verdi. Ancak yanlış hesap Bağdat'tan döndü. VAR, Taylor'u hemen çağırdı ve penaltı iptal edildi. Biz de derin bir 'oh' çekip Hırvatistan zaferini doyasıya kutladık.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: TEBRİK EDİYORUZ, GRAZIE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan zaferi sonrasında A Milli Takımımızı telefonla arayarak kutladı. Teknik direktör Montella'yla konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Lider konuma da geçtik" dedi. Montella da "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan daha sonra "Tebrik ediyoruz. Grazie" diye İtalyan hoca Montella'yı İtalyanca tebrik etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de EURO 2024'ün kapısını ardına kadar açtıklarını söyledi.