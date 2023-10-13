Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda kritik bir sonuç aldı.
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda kritik bir sonuç aldı.
Karşılaşmayı değerlendiren Hırvat basını, kaleci Livakovic'e tepki gösterdi.
İşte detaylar...
Index internet sitesinde gol pozisyonunun görseline yer verilen haber, 'Livakovic'in Türkiye'ye galibiyeti getiren inanılmaz hatasına bakın' başlığıyla yayınlandı.
Haberde şu ifadeler yer aldı: "Livakovic büyük bir hata yaptı ve Türkler öne geçti. Hırvat kaleci ortada hiçbir neden yokken kalesinden yirmi metre uzağa koştu. Barış Alper Yılmaz kolaylıkla golü attı."
Türkiye'nin futbol olarak üstün olan taraf olduğu, Hırvatistan'ın iyi oynayamadığının itiraf edildiği haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı ve teknik direktör Zlatko Dalic'in takımı sadece fark yemediği için mutlu olabilir."
Vinkulja sitesindeki haberde 'Hırvatistan Türkiye'ye yenildi. Livakovic beceriksizce davrandı' başlığı kullanıldı.
Haberde ayrıca şu satırlara yer verildi: "Dominik Livakovic'in gereksiz yere kalesini terk etmesinden faydalanarak Türkiye öne geçti.
Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan oyunun sonuna kadar beraberliğe bile ulaşmayı başaramadı."
24Sata internet sitesinde 'Livakovic'in dikkatsizliği Türkiye'ye karşı pahalıya mal oldu, Hırvatistan ilk yenilgisini aldı' başlıklı haber yayınlandı.
Haberde "Maçın kaderi 30. dakikada Hırvat kaleci Livakovic'in büyük bir hata yaparak kalesinden açılmasıyla gerçekleşti" denildi.
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic şunları söyledi: "Livakovic gereksiz yere kalesinden çıktı ama gol öncesinde üç pozisyonu kurtardı, yenilgi için onu suçlayamam, herkes kötü oynadı.
Uzun zamandır bu kadar kötü görünmemiştik, kaybetmeyi hak ettik. Rakip daha iyiydi, gol öncesinde bile tehlikeliydiler."
ZLATKO DALIC: LIVAKOVIC'İ SUÇLAYAMAM
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'na 1-0 yenilen Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic açıklamalarda bulundu.
Kötü oynadıklarını belirten tecrübeli teknik direktör, "Türkiye kazanmayı hak etti, bunun için onları kutluyorum. Biz kötüydük, maçın başından itibaren birçok hata yaptık, oyunumuzu bulamadık" dedi.
Livakovic'i suçlayamadığını vurgulayan Zlatko Dalic, "Tabii ki sakat oyuncularımız vardı ama bu bir bahane olmamalı.
Şu anda sahip olduğumuz her şeyle maksimumumu vermeliyiz ve bugün bunu yapamadık. Livakovic'i suçlayamam, takım iyi değildi" açıklamasını yaptı.