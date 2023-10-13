Haberler A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Son dakika spor haberi: EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Hırvatistan'ın konuğu oldu. Zorlu karşılaşmayı Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda kritik bir virajı döndü. Hırvatistan kalecisi Livakovic, yediği goldeki zamanlama hatasıyla eleştiri topladı. Hırvat basını, Livakovic'e tepki gösterdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 09:35
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda kritik bir sonuç aldı.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Karşılaşmayı değerlendiren Hırvat basını, kaleci Livakovic'e tepki gösterdi.

İşte detaylar...

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Index internet sitesinde gol pozisyonunun görseline yer verilen haber, 'Livakovic'in Türkiye'ye galibiyeti getiren inanılmaz hatasına bakın' başlığıyla yayınlandı.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Livakovic büyük bir hata yaptı ve Türkler öne geçti. Hırvat kaleci ortada hiçbir neden yokken kalesinden yirmi metre uzağa koştu. Barış Alper Yılmaz kolaylıkla golü attı."

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Türkiye'nin futbol olarak üstün olan taraf olduğu, Hırvatistan'ın iyi oynayamadığının itiraf edildiği haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı ve teknik direktör Zlatko Dalic'in takımı sadece fark yemediği için mutlu olabilir."

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Vinkulja sitesindeki haberde 'Hırvatistan Türkiye'ye yenildi. Livakovic beceriksizce davrandı' başlığı kullanıldı.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Haberde ayrıca şu satırlara yer verildi: "Dominik Livakovic'in gereksiz yere kalesini terk etmesinden faydalanarak Türkiye öne geçti.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan oyunun sonuna kadar beraberliğe bile ulaşmayı başaramadı."

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

24Sata internet sitesinde 'Livakovic'in dikkatsizliği Türkiye'ye karşı pahalıya mal oldu, Hırvatistan ilk yenilgisini aldı' başlıklı haber yayınlandı.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Haberde "Maçın kaderi 30. dakikada Hırvat kaleci Livakovic'in büyük bir hata yaparak kalesinden açılmasıyla gerçekleşti" denildi.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic şunları söyledi: "Livakovic gereksiz yere kalesinden çıktı ama gol öncesinde üç pozisyonu kurtardı, yenilgi için onu suçlayamam, herkes kötü oynadı.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Uzun zamandır bu kadar kötü görünmemiştik, kaybetmeyi hak ettik. Rakip daha iyiydi, gol öncesinde bile tehlikeliydiler."

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

ZLATKO DALIC: LIVAKOVIC'İ SUÇLAYAMAM
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'na 1-0 yenilen Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Kötü oynadıklarını belirten tecrübeli teknik direktör, "Türkiye kazanmayı hak etti, bunun için onları kutluyorum. Biz kötüydük, maçın başından itibaren birçok hata yaptık, oyunumuzu bulamadık" dedi.

Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Livakovic'i suçlayamadığını vurgulayan Zlatko Dalic, "Tabii ki sakat oyuncularımız vardı ama bu bir bahane olmamalı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı"
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi"
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! 09:35
Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor Gözüne o ismi kestirdi! Scoutlar takip ediyor 08:25
Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" Milli yıldıza övgü! "3 kişilik görev yaptı" 07:59
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 07:40
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Daha Eski
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 01:09
İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı İşte Türkiye'yi öne geçiren gol! G.Saraylı futbolcu, Livakovic'i böyle avladı 01:09
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 01:09
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 01:09