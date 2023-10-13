Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! "Beceriksizce davrandı"

Türkiye'nin futbol olarak üstün olan taraf olduğu, Hırvatistan'ın iyi oynayamadığının itiraf edildiği haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı ve teknik direktör Zlatko Dalic'in takımı sadece fark yemediği için mutlu olabilir."