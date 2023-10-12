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TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN? Türkiye maçı hangi kanalda?

A Millî Takım'ımız 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak, bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. İşte Türkiye - Letonya maçı hakkında merak edilenler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 23:31
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN? Türkiye maçı hangi kanalda?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Letonya ile karşı karşıya gelecek.

İşte, Türkiye-Letonya maçı hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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