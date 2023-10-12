Montella ile ilk sınav! Bizim Çocuklar Hırvatistan deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında bugün deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Opus Arena'da yapılacak maç, 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Grubun diğer maçında Letonya ile Ermenistan karşılaşacak.

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OZAN ÇIKARILDI

A Milli Takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Ay-yıldızlılarda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Ay Yıldızlılar dün yaptığı son idmanla Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı. Video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında antrenman sahasına geçen ay-yıldızlılar, burada teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir çalışma yaptı. Pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi, son bölümde ise dar alanda kısa bir çift kale maç oynandı. Millilerin keyfi yerindeydi.

535

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

20

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılabilecek.

ERTAÇ VE KENAN İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

2-0

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

Milli takım, Hırvatistan ile 12. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldık.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Modric, Brozovic, Ivanusec, Pasalic, Kovacic, Musa

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk