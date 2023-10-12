Cenk Özkaçar: Montella hocamız birlik beraberlik duygusunu bize hissettirdi

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu.

A Milli Takım mücadelede rakibini 1-0 mağlup ederek EURO 2024 yolunda emin adımlarla yürüdü.

Mücadele sonrası Cenk Özkaçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK ÖZKAÇAR'IN AÇIKLAMALARI:

"HER YERDE OYNAMAYA HAZIRIM"

"Önce kendimden başlayayım, sol bek ya da sol stoper oynamak herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Görev verilen yerde elimden geleni yapmaya hazırım. Hocaya teşekkür ederim. İçeride çok güzel bir hava var. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı. Şu anda çok mutluyuz. 3 gün sonra, bu maçı kazanmamızı taçlandıracak bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz.

"BİRLİK DUYGUSUNU KISA SÜREDE HİSSETTİRDİ"

Bu kısa sürede en çok şunu hissettim, hoca inanılmaz bir şekilde takıma öz güven aşıladı. Zor bir deplasmanda topa sahip olmaya çalışan, topsuz oyunda sona kadar mücadele eden bir takım vardı. Birlik, beraberlik duygusunuz bize geçirdi. Çok güzel bir ortam var. Umarım ilerleyen maçlarda daha iyi olacak ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"