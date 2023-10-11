A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'a geldi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım, bu ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki uluslararası havalimanına indi. Kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek Merih Demiral da kafilede yer aldı.
Akşam antrenmanı yapmayacak milli takım, yürüyüş için havalimanından doğrudan karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'ya geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran karşıladı.
Hırvatistan-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.