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Milliler mesaide

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile kapışacak olan Milli Takımımız, yeni hocası Montella ile ilk idmanını yaptı. Antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı, taktik çalışıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Milliler mesaide

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, ilk kez teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. İdman öncesinde milliler, teknik heyetle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından teknik direktör Montella, oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının, toplantının ardından oyuncuların oluşturduğu koridordan geçmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

ORKUN, YUSUF, RIDVAN YOK

Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı'nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz'ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Futbolcuların istasyon çalışmasının ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Keyfi çok yerinde olan milli takımımız, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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