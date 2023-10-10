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HIRVATİSTAN TÜRKİYE maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 elemelerinde D Grubu’nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkacak olan milliler, maç fazlasıyla grubun 2. sırasında yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 13:01
HIRVATİSTAN TÜRKİYE maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de milli ara ile birlite EURO 2023 elemelerinde D Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Maç fazlasıyla grubun 2. sırasında yer alan millilerimiz, zirvedeki Hırvatistan'ı tahtından etmek için sahaya çıkacak. Vincenzo Montella ile ilk maç olması sebebiyle de önem taşıyan Hırvatistan - Türkiye maçının canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Türkiye maçı, 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

  • Hırvatistan: 4 maç - 10 puan

  • Türkiye: 5 maç - 10 puan

  • Ermenistan: 5 maç - 7 puan

  • Galler: 5 maç - 7 puan

  • Letonya: 5 maç - 0 puan

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu(Galatasaray)

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

  • Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

  • Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

  • Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

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