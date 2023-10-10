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A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçının hazırlıkları devam etti

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Milliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çift antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 22:45
A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçının hazırlıkları devam etti

A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçının hazırlıklarında ikinci günü geride bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren Ay-yıldızlılar, yarın İstanbul'dan karşılaşmanın oynanacağı Osijek'e geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nın sabah antrenmanı saat 10.30'da başlayarak iki grup halinde gerçekleştirilirken, her iki grup da video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında sahaya geçti. Sahada ise ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Akşam saat 17.00'de başlayan ikinci antrenmanda ise yine video görüntüleri eşliğindeki taktiksel hazırlığın ardından sahaya geçilirken, sahada ise neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından 5'e 2 çalışmasını takiben taktiksel çalışmalar ve maç yapıldı.

Dünkü antrenmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Orkun Kökçü ve seyahat programı nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa katılan Rıdvan Yılmaz bugünkü antrenmanlarda yer alırken, sakatlığı devam eden Yusuf Sarı çalışmalara katılmadı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder de kampı ziyaret etti ve idmanı izledi.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 10.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam edecek. Milli takım saat 15.00'te ise İstanbul Havalimanı'ndan Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek.

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