Stefan Kuntz sonrasında göreve getirilen Vincenzo Montella, Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarının aday kadrosunu açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, Juventus'tan genç yetenek Kenan Yıldız ile Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'i kadroya davet etti. Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Emre Akbaba da yeniden A Milli Takım kadrosuna çağırıldı. Ay-yıldızlılarda 6 oyuncu sakatlıkları sebebiyle davet almadı. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kazımcan Karataş, Cengiz Ünder, Arda Güler ve Enes Ünal kadroda kendilerine yer bulamadı. İşte Montella'nın seçimi:
KALECİ: Altay Bayındır (M.United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Adana Demir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (G.Saray), Cenk Özkaçar (Valencia), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
ORTA SAHA: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demir), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (B.Dortmund)
FORVET: Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (G.Saray), Yunus Akgün (Leicester), Yusuf Sarı (Adana Demir), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci.