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Millilere dev rakip

Hırvatistan ve Letonya'yı gözüne kestiren ay-yıldızlılar 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile özel maça çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Millilere dev rakip
AvrupaŞampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ve 15 Ekim'de Letonya mücadeleleri için geri sayıma geçen A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında ise dev bir maç daha yapacak. Ay-yıldızlılar, 18 Kasım'da Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Berlin'deki özel maç, iki ülkenin 22. karşılaşması olacak. Almanya'ya daha önce 21 kez rakip olan A Milli Takımımız, 3 defa kazanırken 14 maçta kaybetti. 4 karşılaşma ise berabere bitti. İki takım arasında 2020'de Almanya'da oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.
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