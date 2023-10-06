Millilere dev rakip

AvrupaŞampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ve 15 Ekim'de Letonya mücadeleleri için geri sayıma geçen A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında ise dev bir maç daha yapacak. Ay-yıldızlılar, 18 Kasım'da Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Berlin'deki özel maç, iki ülkenin 22. karşılaşması olacak. Almanya'ya daha önce 21 kez rakip olan A Milli Takımımız, 3 defa kazanırken 14 maçta kaybetti. 4 karşılaşma ise berabere bitti. İki takım arasında 2020'de Almanya'da oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.