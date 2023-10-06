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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 16:49 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 16:58
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Vincenzo Montella'nın A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi. Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak. Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

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