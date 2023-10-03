Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında Türkiye deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi yeni direktör Vincenzo Montella'nın iki Türk yardımcı antrenörünün kim olacağı merak edilirken sürpriz isimler gündeme geldi.
ŞAHİN VE YILMAZ ÖNE ÇIKTI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin ile yüz yüze görüşmeler yaptı.
"ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEĞİM"
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz teklife olumlu yaklaştı ve konuyu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimle görüşeceğini Montella'ya iletti.