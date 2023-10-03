Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcı antrenörünün kim olacağı merak edilirken iki eski milli yıldızın ismi öne çıktı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:06
Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında Türkiye deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi yeni direktör Vincenzo Montella'nın iki Türk yardımcı antrenörünün kim olacağı merak edilirken sürpriz isimler gündeme geldi.

Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

ŞAHİN VE YILMAZ ÖNE ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin ile yüz yüze görüşmeler yaptı.

Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

"ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz teklife olumlu yaklaştı ve konuyu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimle görüşeceğini Montella'ya iletti.

Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin de böyle bir görevden dolayı onur duyacağını belirterek Montella ile prensipte el sıkıştı.

Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

Şahin, Antalyaspor'daki görevine devam etmesi halinde teklifi kabul edeceğini aktardı.

Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oluyor! Eski milli yıldızlar göreve

Sabah'ın haberine göre, her iki genç çalıştırıcının milli takımın kadrosuna katılması bekleniyor. TFF yönetimi ve Vincenzo Montella, bu iki ismin dışında başka eski milli futbolcularla da görüşmeler gerçekleştirdi.

DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 3 EKİM TABLOSU || Manchester United Galatasaray maçı ile takip ediliyor... 2023-2024 UEFA ülke sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?
CHP yandaşı Halk TV ve Ayşenur Arslan'a soruşturma! Cafer Mahiroğlu RTÜK'ün inceleme kararı sonrası apar topar kovdu
Vecino'dan G.Saray itirafı!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Szymanski...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan Stanojevic'e ziyaret
Çalımbay'dan Montella tepkisi!
MEMUR ENFLASYON FARKI - Mesleğe göre kim ne kadar farkı garantiledi?
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? - Emekli ve memur zammı son dakika!
Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Erkan Özdamar görev! UEFA'dan Erkan Özdamar görev! 10:33
İşte Buruk'un galibiyet planı! ManU'yu böyle yıkacak İşte Buruk'un galibiyet planı! ManU'yu böyle yıkacak 10:29
Vecino'dan G.Saray itirafı! Vecino'dan G.Saray itirafı! 10:18
G.Saray Manchester United deplasmanında! G.Saray Manchester United deplasmanında! 10:12
Türkiye - ABD | CANLI İZLE Türkiye - ABD | CANLI İZLE 10:08
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Szymanski... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Szymanski... 09:55
Daha Eski
Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? 09:47
Inter - Benfica maçı ne zaman? Inter - Benfica maçı ne zaman? 09:41
RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? 09:38
Napoli - Real Madrid maçı ne zaman? Napoli - Real Madrid maçı ne zaman? 09:34
İngiltere'de dev transfer zirvesi! İşte Cimbom'un yeni hedefi İngiltere'de dev transfer zirvesi! İşte Cimbom'un yeni hedefi 09:31
Union Berlin - Braga maçı ne zaman? Union Berlin - Braga maçı ne zaman? 09:29