Rıza Çalımbay'dan Vincenzo Montella tepkisi!

En son Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor takımının teknik direktörlüğünü yapan ve şuanda herhangi bir kulubü çalıştırmayan Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirdiği Vincenzo Montella tercihine eleştirilerde bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

"MİLLİ TAKIM BAŞARISI VAR MI?"

Montella'nın hangi kritere göre tercih edildiğini sorgulayan Çalımbay, "Montella'nın milli takım başarısı var mı? Yok. Tabi ki yabancı hocalarla anlaşabilirsin. Ancak bana göre milli takımı yerli teknik adam çalılşrırmalı. Dünyada milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor. Ülkemizde, mesela yabancı futbolcuyla konuşurken, tercüman falan tutmak zorunda kalıyoruz. Bire bir iletişim önemli" dedi.

"BEN SİVASSPOR'U 3 YIL AVRUPA'YA GÖTÜRDÜM"

Ayrıca, "Benim düşünceme göre milli takıma hoca alındığı zaman, başarıya göre alınmalı. Daha önceden başarılı olmuştur, ona göre alırsınız. Ancak Montella bir tek ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştırdı. Ben 3 yıl Avrupa'ya Sivasspor'u götürdüm. Burada basının da hatası var. Bunları öne çıkarmak lazım" şeklinde konuştu.