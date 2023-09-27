Vincenzo Montella imzalıyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan kamp ve eğitim tesislerinde düzenlenen törende 3 yıllık mukaveleye imza atıyor. Detaylar birazdan.

Düzenlenen törende Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı."

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;

"Öncelikle Türkçe konuşamadığım için kusura ulaşamadım, o seviyeye gelemedim.

Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz."

"2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları ve kültürü çok iyi anlıyorum. Bu duygular, çocukluğumda İtalya'da büyüdüğüm yerde gördüğüm insanların duygularıyla benzer. Bu hakkı kabul ederken hiç sormadım. İyi ve genç bir takım mevcut. Bütün halka, mutluluk futbol sayesinde yaşatmak istiyorum."

"Bir futbol kulübü temsil ediliyor. Maçı izledi, kendi futbol görüşüme göre karar verdi; en başarılı olamadı."

"Bu formayı giymek bir hediye değil büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Bu önemli sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışacağız."