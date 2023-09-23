Haberler A Milli Futbol Takımı Kadroyla uyumlu

Kadroyla uyumlu

Montella tercihinin sebepleri belli oldu. Taktik esneklik, iletişim becerisi ve yıldızlarla anlaşma İtalyan hocayı ön plana çıkarttı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Kadroyla uyumlu

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası Vincenzo Montella göreve getirilmişti. İtalyan hocanın tercih edilmesinin nedenleri de ortaya çıktı. TFF yetkilileri, 49 yaşındaki teknik adamı ilk olarak mevcut kadroyla uyumlu olması sebebiyle takımın başına getirdi. 4-2-3-1 düzeninde oynayan Montella, 4-3-3 ve 3-5-2 taktik dizilişleriyle de sahaya çıkıyor. Takımın çok yönlü oyuncu profili ile Montella'nın taktik esnekliğinin uyması ön plana çıkan sebeplerdendi.

2 YIL GÖZLEMLEDİ

Taktik anlayıştaki uyumun yanı sıra Montella, görev yaptığı takımlarda oyuncularla iyi anlaşıyor. Doğru iletişim kurma becerisi yüksek olan İtalyan hoca, futbolcular tarafından da saygın görülüyor. Kuntz'un aksine Roma, Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi kulüp takımlarında yıldızlarla çalışması diğer etken oldu. Montella'nın 2 yıl görev yaptığı Adana Demir'de Türk futbolunu yakından takip etmesi de bir adım ön plana çıkmasını sağladı.

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