Görev Montella'nın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için beklenen açıklamayı yaptı. Stefan Kuntz'la yollarını ayrılmasının ardından ay-yıldızlı ekipte koltuğun yeni sahibi Vincenzo Montella oldu. 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirilen İtalyan hocayla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi kulüplerde görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, son olarak ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştırdı. Mavi-lacivertli ekipte 2021-2023 yılları arasında 76 maça çıkan Montella, 1.76 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılan başarılı hoca, kariyerinde ilk kez bir milli takımın başına geçecek.

Milli takımın tarihindeki 21. yabancı teknik adamı Montella, bu göreve gelen 4. İtalyan çalıştrıcı oldu. Daha önce Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini milli takımı çalıştırmıştı.