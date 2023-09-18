Haberler A Milli Futbol Takımı TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!

TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!

Son dakika spor haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u toplantı yapmak içi çarşamba günü Riva'ya davet etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 17:16 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 17:28
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Alman teknik adamla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

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