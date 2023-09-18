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A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin sonuna gelinirken gözler Alman çalıştırıcının yerine gelecek isme çevrildi. Adaylar arasında Vincenzo Montella da yer alıyor. İtalyan basını, TFF ile Montella arasında ilk temasların kurulduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 15:34
ARDA AKDENİZ
A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 1-1'lik Ermenistan beraberliği ve 4-2'lik Japonya yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Alman teknik adam, Japonya yenilgisinin ardından futbolcuları sert bir şekilde eleştirdi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Kuntz, "Oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtır. Bazı oyuncuların sahada koşmadığını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" dedi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Kuntz'la ilgili "Hocamız açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Alınan başarısız sonuçların ardından harekete geçen TFF, Stefan Kuntz'la yollarını ayırma kararı aldı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Kuntz'un yerine kimin göreve geleceği ise merak konusu oldu.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Milli Takım'ın teknik patronluğu için Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Joachim Löw ve Vincenzo Montella'nın ismi geçiyor.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Öte yandan İtalyan basını, Montella ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Calciomercato'da yer alan habere göre; TFF ile İtalyan teknik adam arasında ilk temaslar gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

Adana Demirspor'un eski teknik direktörünün ise düşünmek için süre istediği belirtildi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

49 yaşındaki çalıştırıcının önümüzdeki günlerde teklife yanıt vermesinin beklendiği ifade edildi.

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