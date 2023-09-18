A Milli Takım'da Vincenzo Montella sesleri! İtalyan teknik adam ne yanıt verdi?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 1-1'lik Ermenistan beraberliği ve 4-2'lik Japonya yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 1-1'lik Ermenistan beraberliği ve 4-2'lik Japonya yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Alman teknik adam, Japonya yenilgisinin ardından futbolcuları sert bir şekilde eleştirdi.
Kuntz, "Oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtır. Bazı oyuncuların sahada koşmadığını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Kuntz'la ilgili "Hocamız açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.
Alınan başarısız sonuçların ardından harekete geçen TFF, Stefan Kuntz'la yollarını ayırma kararı aldı.
Kuntz'un yerine kimin göreve geleceği ise merak konusu oldu.
Milli Takım'ın teknik patronluğu için Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Joachim Löw ve Vincenzo Montella'nın ismi geçiyor.
Öte yandan İtalyan basını, Montella ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; TFF ile İtalyan teknik adam arasında ilk temaslar gerçekleştirildi.
Adana Demirspor'un eski teknik direktörünün ise düşünmek için süre istediği belirtildi.
49 yaşındaki çalıştırıcının önümüzdeki günlerde teklife yanıt vermesinin beklendiği ifade edildi.