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A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Kuntz'un ayrılığının ardından yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. İşte adaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 15:44 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 15:46
A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele veren A Milli Futbol Takımı'nda flaş bir ayrılık gerçekleşti.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

İlk 2'ye girip turnuvaya vize almak isteyen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'a veda edildi.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Ay-yıldızlıların başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Kuntz'un ayrılığı sonrası yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

A Milli Takım hocalığı için adaylar netleşmeye başladı.

İşte o isimler...

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Vincenzo Montella

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Fatih Terim

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Abdullah Avcı

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Sergen Yalçın

A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

Joachim Löw

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A Milli Takım'da Kuntz ile yollar ayrıldı!
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