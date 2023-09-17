A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele veren A Milli Futbol Takımı'nda flaş bir ayrılık gerçekleşti.
2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele veren A Milli Futbol Takımı'nda flaş bir ayrılık gerçekleşti.
Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İlk 2'ye girip turnuvaya vize almak isteyen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'a veda edildi.
TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.
Ay-yıldızlıların başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Kuntz'un ayrılığı sonrası yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor.
A Milli Takım hocalığı için adaylar netleşmeye başladı.
İşte o isimler...
Vincenzo Montella
Fatih Terim
Aykut Kocaman
Emre Belözoğlu
Rıza Çalımbay