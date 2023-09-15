Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

Son dakika spor haberleri... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Ermenistan'a karşı yaşadığı puan kaybı sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen ve ardından oynanan Japonya maçı sonrası milli futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:27
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçlarından sonra Stefan Kuntz hakkındaki yoğun eleştiriler ve teknik direktör-futbolcu ilişkilerindeki kopukluk iddiaları üzerine Milliyet'e konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

Büyükekşi, "Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

TFF Başkanı, hemen her milli maçtan sonra teknik direktörün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaştığını, bunlara her defasında "İstikrara önem veriyoruz. Milli Takım'ın ve hocasının durumunu dikkatle değerlendireceğiz. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok" anlamında yanıtlar verdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

"Hocamızın Japonya maçından sonra yaptığı açıklamalar maalesef çok şanssız açıklamalardır. Bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

"Bu açıklamalardan sonra medyada yoğun eleştiriler ve bazı söylentiler dile getirildi. Federasyonumuz, Milli Takım'ımızın Euro 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

"Tüm futbolcularımızla ilgileniyoruz. Şahsen onları sık sık telefonla arıyorum. Üç gün önce Arda Güler'i aradım. Fizik tedavi gördüğünü, üç hafta içinde antrenmanlara başlayacağını, oynayabilecek duruma geleceğini söyledi. O zaman ekim ayındaki Hırvatistan ve Letonya maçlarına hazır olmasını istedim."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

"Çağlar Söyüncü'yü de arayıp kendilerini ziyaret edeceğimizi anlattım. 'Başkanım, o zaman Real Madrid-Atletico Madrid derbisine gelin. Arda ile karşı karşıya olacağız' dedi."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

Büyükekşi, bazı futbolcuların "mutsuz" olabileceği iddialarına ilişkin, "Hepsi de bizim evlatlarımız" dedikten sonra şöyle devam etti:

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı Kuntz sözleri!

TFF Başkanı, Japonya maçından sonra milli futbolcularla birlikte İstanbul'a döndüğünü, havaalanında tek tek hepsiyle vedalaştıktan sonra aracına bindiğini de bildirdi.

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