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Röportajlarda değil sahada cevap verin

“Geçen seneden beri kimse hocayı korumuyor. Başka konuları konuşmamız gerek. Oyuncularım yüzde yüzünü vermiyorsa bu canımı acıtır. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Röportajlarda değil sahada cevap verin

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Japonya maçının ardından eleştirilere yanıt verdi. Kendisine sahip çıkılmadığını belirten Alman hoca, "Taraftarın söylediklerini Türkçemle anlıyorum. Geçen seneden beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca. Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5'ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular var. Her yenilgi insanı üzer. Ama hem rakibi hem de denediklerimizi baz alırsak bu mağlubiyet bizi ileri götürecek" ifadelerini kullandı.

SEVİYE YETERSİZ

Oyuncularını suçlayan Stefan Kuntz, bazı isimlerin yüzde yüzünü vermediğini söyledi. Sorumluluk alanının oyuncular olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde yüzünü verecek seviyeye gelmeli. Alman olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok oyuncularımın yüzde yüzünü vermemesi canımı acıtır. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" sözleriyle futbolculara mesaj verdi.

OZAN MI HAKAN MI?

Kuntz'un eleştirisinde kimi işaret ettiği merak konusu oldu. Bu konuda Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu ön plana çıktı. Ermenistan maçı sonrası konuşan Ozan, "Her oyuncu beklentiyle geliyor. Ben oynayarak gelmiştim. Tabii ki hocamın kararına saygı duyuyorum. Forma giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum, bunu da bekliyordum" demişti. Hakan ise, "İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim. Bu sonuçla moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız" sözleriyle dikkat çekmişti.

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