Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz: Japonya ile başa çıkamadık!

Stefan Kuntz: Japonya ile başa çıkamadık!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-2 kaybedilen Japonya karşılaşmasının ardından konuştu. Alman teknik adam, "Fiziksel olarak Japonya ile başa çıkamadık." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 17:35 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 17:59
Stefan Kuntz: Japonya ile başa çıkamadık!

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Millilerde teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fiziksel olarak Japonya ile başa çıkamadık. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim.

Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu.

"BU MAĞLUBİYET BİZİ İLERİ GÖTÜRECEK"

Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek.

"SAHADA CEVAP VERİLİR, RÖPORTAJLARDA DEĞİL"

Oyuncular A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Bizim tek hedefimiz Milli Takım'ı geliştirmek. Oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtır. Bazı oyuncuların sahada koşmadığını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil.

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